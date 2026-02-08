Фолк звезда, гаджето на Деян Донков и още хиляди заснети голи със скрити камери в козметични салони в Бургас https://hotarena.net/pod-pricel/folk-zvezda-gadzheto-na-deyan-donkov-i-oshte-hilyadi-zasneti-goli-sas-skriti-kameri-v-kozmetichni-saloni-v-burgas HotArena.net

Хиляди българки, сред които съдии, прокурори, зам.-кметица на Бургас, общински съветници, полицаи, журналисти, актриси, манекенки и попфолк изпълнителки, се оказаха сред жертвите на титаничния порно скандал с поставени скрити видеокамери в козметични салони за лазерна епилация в Бургас, установи разследване на „Уикенд“.

Кадрите от интимните процедури в морския град са захранвали мрежа от 10 порносайта с платен достъп за потребители, а воайори от цял свят са плащали между 15 и 40 евро месечен абонамент, за да наблюдават отблизо и в реално време гениталиите на нищо неподозиращите клиенти на салоните за лазерна епилация. Според запознати

гнусната схема е действала от 2020 г.,

а последните качени порнографски видеоклипове в секс сайтове с платен достъп са от края на месец ноември 2025 г.

Сексскандалът избухна в края на миналата седмица, след като 27-годишна жена подаде сигнал в прокуратурата срещу студиото за лазерна епилация „Тифани“ в центъра на Бургас точно срещу операта. Жената получила видеоклип от свой приятел и изпаднала в шок, след като узнала, че докато й е била извършвана лазерна епилация на гениталиите, камера за видеонаблюдение е излъчвала в реално време интимната процедура в порнографски сайт с платено съдържание. Впоследствие 20-минутното видео е било качено в още 8 порно сайта, като в единия от тях

потребителите поставяли оценки на вагината й.

Дни по-късно още десетки клиентки на смятания доскоро за най-елитен козметичен салон в Бургас подадоха жалби в прокуратурата, че са заснети със скрита камера по време на епилация, а кадрите са се появили в порносайтове. Сред заснетите и пуснати в секс сайтовете са и няколко непълнолетни момичета, сред които и 15-годишна девойка, заведена миналото лято от собствената си майка за своята първа лазерна епилация.

Оказа се, че студиото за лазерна епилация „Тифани“, управлявано от Златина Симеонова от Несебър, не е единственото, което е записвало клиентите си по време на интимни процедури, а видеата са захранвали порнографски сайтове. Тази схема е действала и в козметичния салон „Инфинити“, помещаващ се в блок 139 в бургаския работнически квартал „Меден рудник“. Собственички на салона са две сестри - Галина Гайдарова и Ваня Друмева. Те твърдят, че никога не са поставяли видеокамери за наблюдение на клиентите си, наели помещението през 2022 г., когато камерите вече функционирали. Неофициално се твърди, че камери на още няколко салона за лазерна епилация в бургаския регион също са записвали нерегламентирано интимните процедури на клиентите си, но засега няма официални оплаквания в прокуратурата.

Според източник на „Уикенд“, запознат с течащото и в момента разследване на порно скандала в Бургас, в дъното на аферата стоят

шефката на „Тифани“ Златина Симеонова

и приближен до нея IT специалист, собственик на фирма за изграждане, инсталиране и поддръжка на системи за видеонаблюдение. Подозренията са, че още при поставянето на камерите в студиото за лазерна епилация на блондинката от Несебър, записващите устройства са били така настроени, че да захранват порносайтове с платен абонамент. Смята се, че месечната печалба от видеата с епилиращи се бургазлийки е надхвърляла 10 000 евро, а запознати твърдят, че плащанията трудно могат да бъдат проследени, тъй като по-голямата част от тях били извършвани в криптовалута.

„Камерите и в двата салона за лазерна епилация са поставени от една и съща фирма – „Пи си експерт“, собственост на Емил Господинов от бургаския квартал „Меден рудник“. Той дълго време беше интимен партньор на шефката на козметичното студио „Тифани“ Златина Симеонова и със сигурност е замесен в схемата“, разкрива пред „Уикенд“ бивша служителка от салона за лазерна епилация на блондинката от Несебър.

Според думите й, сред многото записаните със скрита камера голи клиенти на „Тифани“ са

фолк певицата Диона, бургаска оперна прима,

действаща заместник-кметица на Бургас и актрисата Анна Кошко. 25-годишната блондинка е гадже на Деян Донков и вече живее в София, но допреди година и половина е била редовна посетителка на студиото за лазерна епилация „Тифани“ заедно с още няколко актриси от местния драматичен театър „Адриана Будевска“.

Любопитен детайл е, че шефката на студио „Тифани“ Златина Симеонова също е сред жертвите на поставените камери за видеонаблюдение на вагини и пениси в собствения й салон. Преди около 3 месеца в порносайтове се появили

два записа със секс изпълненията на Златина

с двама различни мъже в работна обстановка на кушетката в „Тифани“. Секс видеата попаднали и в затворена група в „Телеграм“ с над 60 000 потребители, голяма част от които българи. Въпреки че Златина Симеонова веднага била информирана от свои приятели, че се е превърнала в порно звезда, тя не е подала сигнал в прокуратурата, вероятно за да не уличи и себе си като замесена в гнусната воайорска история.

„Златина най-вероятно е била в схемата с незаконната продажба на видеа на порносайтове нищо, че сега се прави на изненадана и на жертва. Изкарвала е допълнително пари, като е изтипосвала клиентите си в порнографски сайтове и си е мислила, че никой няма да разбере“, гневят се клиентите на уж елитния козметичен салон за лазерна епилация в Бургас. Стотици от тях се заканат да търсят правата си по съдебен път, а наети от тях адвокати вече подготвят колективен съдебен иск срещу блондинката от Несебър.

Въпреки, че безпрецедентния порно скандал в Бургас тресе морския град вече цяла седмица, а сред жертвите има и непълнолетни, до редакционното приключване на броя на „Уикенд“ нямаше

нито един арестуван за изтеклите интимни видеа

От бургаската районна прокуратура лаконично коментираха, че се извършват проверки, провеждат се разпити и се проучва дали има връзка между двете студия и кое е лицето, генериращо кадрите с интимно съдържание. Предвиденото от законодателя наказание за разпространение на порнографски материали е лишаване от свобода до една година или глоба от 1000 до 3000 лева. „При квалифицирани случаи наказанието може да достигне до две години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева. Ако се касае за снимки на лица под 16-годишна възраст, наказателната отговорност е по-голяма”, обяви районния прокурор на Бургас Мария Маркова.

С други думи – дори да бъде доказано, че ботоксовата блондинка Златина Симеонова умишлено и тайно е продавала записите с голите си клиенти на порносайтове, тя няма да влезе в затвора, а ще се отърве най-много с условна присъда и с финансова глоба, тъй като е с чисто съдебно досие. И за да бъде гаврата пълна – студиото за лазерна епилация „Тифани“ все още работи и приема клиенти, а Златина нагло успокоява, че камерите вече са демонтирани.