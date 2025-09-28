Последни
Преслава спечели над 1 милион лева през лятото

Румен Димитров
154
Преслава се отдаде на почивка, след края на летния сезон, в който, както всяка година, имаше доста участия по родното Черноморие. Тя имаше рекордните 70 ангажимента. За всяко от участията си звездата е прибрала по 15 000 лева хонорар, така че лесно може да пресметнем печалбата й – над 1 милион лева!

Певицата по принцип планира дългата си ваканция през януари или февруари, като обикновено избира да я изкара в чужбина. Така че Преслава вероятно е изненадала феновете си, когато тези дни сподели морски кадри в инстаграм.

Добричлийката не издаде къде почива със семейството си, но пък сподели с чувство за хумор радостта си, че е на плаж: „Слънце, жега, море и пясък... гледка като картинка. Труден живот, ама някой трябва да го живее“, написа Преслава към снимки, за които позира по бански.

В дните преди да се отдаде на заслужена ваканция, Преслава изкачи с мъжа си Павел за втори път връх Мусала, а по-късно и връх Ботев. Двамата организираха приказно парти за 7-мия рожден ден на дъщеря си Паола.

