Рая призна, че отново е с Явор

Рая Пеева призна, че отново е с Явор Бахаров, малко след като „Уикенд” написа за сдобряването им. Влюбените все още не са показали своя обща снимка в социалните мрежи, нито са се появявали на светски партита един до друг, но миналата сряда актрисата даде недвусмислен знак, че са се събрали, след като през зимата скъсаха. Тя публикува своя снимки с името на любимия си, към което добави сърчице.

Издайническата снимка на Рая Пеева, която едва ли е публикувана случайно в социалните мрежи, е направена пред дърво. Към нея актрисата е написала „Явор” и е украсила надписа с розово сърчице. Ако си достатъчно наивен, би могъл да помислиш, че дървото, пред което тя позира, е явор, а сърцето е знак, че й харесва самото дърво и природата като цяло. Но това всъщност не е явор и е повече от ясно, че Пеева има предвид своята фатална любов – колегата си Явор Бахаров, с когото ту се събират, ту се разделят, ту се карат и даже се говори, че се е стигало до бой. Но винаги намират път един към друг.

Преди близо 3 седмици „Уикенд” разкри, че двойката се е събрала отново след раздялата си от зимата. Уж бившите гаджета са прекарали лятото заедно. Те сами се издадоха, като показаха в социалните мрежи снимки с едно и също куче – домашният им любимец. Явно той, както и преди, продължава да е общ. Освен това, след като преди няколко месеца спряха да се следват в Инстаграм, сега отново са се „сприятелили” там. Ако преди три седмици можехме само да подозираме, че звездите са се събрали, то сега вече имаме неоспоримо доказателство, което самата Рая Пеева дава. Възможно е първата им такава поява да е на премиерата на моноспектакъла, който по-младият Бахаров подготвя. Представлението се казва „Трима крале” и ще се играе за първи път на 3 октомври в театър „Сълза и смях”.