Светлана Гущерова отпраши на снимки с млад оператор

Светлана Гущерова, която си върна моминската фамилия Василева след раздялата с Християн Гущеров, отнесе плик с покупки – аксесоари и дрехи – към луксозния си джип.

Плеймейтката се справи сама, тъй като ръцете на нейния млад придружител бяха заети със стативи и камера. Блондинката се бе изтупала в лежерен летен тоалет, подходящ не само за път, но и за ваканция на места, където лятото още не е свършило. На лицето на Светлана грее усмивка, която издава, че и този път тя ще съчетае полезното с приятното.