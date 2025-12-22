Последни
Яна Средкова залага на червено за празниците

Носителката на титлите "Мисис България Свят 2018" и "Мисис Европейски съюз 2019" Яна Средкова показа, че празничното настроение вече е завладяло дните й, пише България Днес.

В яркочервената визия и бляскава обстановка красавицата позира със самочувствие, което веднага привлече вниманието в социалните мрежи. Тя е позната не само с короните си, но и като майка и активна публична личност.

Червената й визия този път подсказва едно - Коледа идва, а Яна е повече от готова да я посрещне с блясък и стил. 

 

