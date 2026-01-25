Валерия Георгиева спи сама, къде е Ваньо?

Валерия Георгиева не спира да показва как спи с 10-те кучета, които отглеждат в къщата си с Ваньо Алексиев.

„Уикенд” забеляза, че на фотосите присъстват само четириногите, но не и бизнесменът, който най-вероятно нощува в друго легло.

В това се усъмниха и последователите на риалити героинята, които я запитаха защо е все сама в леглото. Красавицата се опита да се измъкне, че кучетата са до нея и никога не е сама. Всъщност от доста време се носят слухове, че „ергенката” е на заплата при бизнесмена и се води негово гадже само пред хората, а всъщност той предпочита мъже и си има еднополов партньор.