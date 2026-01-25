Последни
Популярни
Горещи

Валерия Георгиева спи сама, къде е Ваньо?

https://hotarena.net/az-jenata/valeriya-georgieva-spi-sama-kade-e-vanyo HotArena.net
Румен Димитров
595
Валерия Георгиева спи сама, къде е Ваньо?

Румен Димитров
595

Валерия Георгиева не спира да показва как спи с 10-те кучета, които отглеждат в къщата си с Ваньо Алексиев.

„Уикенд” забеляза, че на фотосите присъстват само четириногите, но не и бизнесменът, който най-вероятно нощува в друго легло.

В това се усъмниха и последователите на риалити героинята, които я запитаха защо е все сама в леглото. Красавицата се опита да се измъкне, че кучетата са до нея и никога не е сама. Всъщност от доста време се носят слухове, че „ергенката” е на заплата при бизнесмена и се води негово гадже само пред хората, а всъщност той предпочита мъже и си има еднополов партньор.

 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

1 Коментара

ТОТО

преди 1 час

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://urlit.co/taina

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.