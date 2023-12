Вижте най-скъпите сутиени в света Казват, че диамантът е най-добрият приятел на жената. Но какво ще кажете за хиляди диаманти декорирани върху луксозно бельо? Едни от най-скъпите сутиени в света са от серията „Fantasy bra” на Victoria’s Secret. Модният бранд представя всяка година по един уникален сутиен, украсен с диаманти, научи HotArena.net. https://hotarena.net/az-jenata/vijte-naiskypite-sutieni-v-sveta HotArena.net HotArena.net 28294 Казват, че диамантът е най-добрият приятел на жената. Но какво ще кажете за хиляди диаманти декорирани върху луксозно бельо? Едни от най-скъпите сутиени в света са от серията „Fantasy bra” на Victoria’s Secret. Модният бранд представя всяка година по един уникален сутиен, украсен с диаманти, научи HotArena.net.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Казват, че диамантът е най-добрият приятел на жената. Но какво ще кажете за хиляди диаманти декорирани върху луксозно бельо? </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Едни от най-скъпите сутиени в света са от серията „Fantasy bra” на Victoria’s Secret. Модният бранд представя всяка година по един уникален сутиен, украсен с диаманти, научи HotArena.net.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Сред множеството атрактивни модели на диамантено бельо, има седем модела, които са направо безценни, пишат от Ivet.BG. Ето кои са 7-те най-скъпи сутиени в света. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">На седмо място е Hearts On Fire Diamond Fantasy Bra. Оценен на 6,5 милиона долара, сутиенът е декориран с 2 000 малки и един 10-каратов брилянт. Моделът беше представен от Каролина Куркова през 2006 година.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Супермоделът Тайра Банкс успя буквално да заслепи фотографите, докато крачеше на модния подиум с бельо за 10 милиона долара. Heavenly 70s Fantasy Bra е шестият най-скъп сутиен в света и е украсен с 2900 брилянта и декориран бяло злато. А изработката му отнема почти 280 часа. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">С 1150 рубина, 1600 смарагда и 60-каратов диамант сутиенът Star of Victoria Fantasy Bra успя да се нареди на 5 място. Луксозното бельо бе представено от Каролина Куркова през 2002 година, а изработката му струваше 370 часа.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Топмоделът Хайди Клум се превърна в момиче за милиони още през 2003. Въпреки че красавицата отдавна се наложи на модния подиум, с Very Sexy Fantasy Bra разби тотално конкуренцията. Сутиенът оценен на 11 милиона долара е декориран с почти 3 хиляди аметисти, гранати и сапфири. А 70-каратов диамант перфектно го допълва.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Бразилският секссимвол Жизел Бюндхен предизвика истинска сензация със Sexy Splendor Fantasy Bra, който представи на модното шоу през 2005 година. Красавицата се появи на подиума със сутиен от бяло злато обсипан с над 2900 диаманта и 22 бляскави рубина. Моделът бе завършен със 101-каратов брилянт между чашките. Нищо чудно, че бе оценен на 12,5 милиона долара.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">През 2000 година Хайди Клум имаше шанса да представи вторият най-скъп сутиен в света — Heavenly Star Bra. Бижуто е декорирано с 1200 розови сапфира и 90-каратов брилянт. Моделът бе оценен на 12, 5 милиона долара, а срещу "скромните" 750 000, към него се предлагаха и бикини. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Близо 1300 скъпоценни камъка, сред които и 300 тайски рубини красят най-скъпото бельо в света. Оценен на 15 милиона долара Red Hot Fantasy Bra сутиенът бе представен от най-богатата манекенка в света — Жизел Бюндхен.</span></span></p>