Вижте как Зейнеб Маджурова зарадва любимия (Снимки)

https://hotarena.net/az-jenata/vizhte-kak-zeyneb-madzhurova-zaradva-lyubimiya-snimki HotArena.net
Румен Димитров
238
Румен Димитров
238

 Зейнеб Маджурова празнува имения ден на любимия си Стоян Белев. Тя публикува куп семейни коледни снимки. ТВ водещата сподели в социалните мрежи:

"Единственото клише, което обичам, е в лицето на коледния дух – безброй снимки, песни и спомени, изпълнени с него. Този празничен сезон винаги ме кара да се усмихвам и да се замислям за хората, които обичам. А днес, с огромна и съвсем неклиширана любов, искам да поздравя моето момче Стоян, който празнува имен ден, както и всички останали именици. Пожелавам ви да имате само поводи за радост, гордост и щастие, които да ви карат да се усмихвате и да се чувствате специални. Нека имената ви носят светлина и добри спомени!"

