Внучката на Васил Божков му одра кожата

Ива Софиянска – Божкова е горда майка на три деца, които упорито крие още от раждането им. Внуците на Васил Божков – Черепа от детската градина ходят с охрана и са едни от най-строго охраняваните деца в цялата страна. Мая и Васил още от пеленачета са свикнали с присъствието на куп гардове около тях, които се грижат за сигурността им, откакто са се родили. Най-малкият Стефан все още не се дели от майка си Ива, не ходи на градина и все още няма бодигард. Само „Уикенд” се добра до снимки на 12-годишната Мая, която е одрала кожата на дядо си Васил.

Внуците на бившия хазартен бос са деца на единствения му син Антон и съпругата му Ива Софиянска. Божков не е особено близък с децата, но не се е отрекъл от тях като Добромир Гущеров от внуците си.

Първородната е Мая, която е кръстена на майката на Антон – бившата съпруга на Черепа. Тя от години е разведена с обвиняемия олигарх и живее в Лондон. Малката Мая се появи на бял свят на 17 ноември 2013 г. Скоро ще стане на 12 години и е в шести клас. Внучката на Васил Божков беше първокласничка през 2020 г., точно когато започнаха проблемите на дядо й със закона. Тогава другият й дядо Стефан Софиянски се оплака, че децата търпят негативи заради тежестта на фамилията си. „Семейството на дъщеря ми определено си има проблеми. За съжаление, лежи огромна тежест върху общите ни внуци с Васил Божков. На внучката ми е отказван прием в определени частни училища, което не ми е приятно. Дори съпругата ми Алиса отиде и каза на един директор: „Вижте, тези деца имат двама дядовци, не им е дядо само Божков!“. Но дори и това не помогна да запишем внучката първи клас във въпросното училище. Само фашистите и комунистите преследват хората заради произхода им. Обидно ми е, че в ХХI век продължава да е така, както е било преди години“, възмути се тогава Софиянски. След отказите на неколцина директори все пак Мая била записана в елитно частно училище, но не това, което семейството предпочитало.

Братчето й Васил, което е кръстено на дядо си, пък е на 10 годинки и също учи в частно школо. Той се роди на 12 август 2015-а. Наследниците на детронирания хазартен олигарх никога не са били медийно показвани от семейството. Майка им Ива рядко публикува снимки с тях, като винаги крие лицата им поради мерки за сигурност. Тя обича да споделя в социалните мрежи весели моменти от домашното им ежедневие. Най-малкият Стефан е кръстен на другия си дядо – бившият столичен кмет Стефан Софиянски. Мъникът наскоро стана на 2 годинки, а майка му сподели, че иска да има и четвърто дете.

Любовта на Ива и Антон пламва по време на следването им в Лондон. Синът на Божков е завършил Имперския лондонски колеж и университета „Кеймбридж“. Ива пък е учила журналистика в британската столица. Точно в Лондон тя се запознава с милионерския наследник, с когото се влюбват и се женят на скъпа сватба в бившия софийски хотел „Шератон“ през 2013 г., когато тя вече е бременна и чака дъщеричка. Заедно с баща си Антон внуците Мая, Васил и Стефан са единствени наследници на цялата империя на Божков.