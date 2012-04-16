Данъчни преследват Памела Андерсън Мокрият блян на милиони мъже по света Памела Андерсън преживява кошмарни данъчни неволи. Сексапилната блондинка се оказа сред топ длъжниците в американския щат Калифорния. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/danychni-presledvat-pamela-andersyn HotArena.net HotArena.net 14588 Мокрият блян на милиони мъже по света Памела Андерсън преживява кошмарни данъчни неволи. Сексапилната блондинка се оказа сред топ длъжниците в американския щат Калифорния.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Мокрият блян на милиони мъже по света Памела Андерсън преживява кошмарни данъчни неволи. Сексапилната блондинка се оказа сред топ длъжниците в американския щат Калифорния. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Служители на данъчната служба в щата публикуваха списък на длъжниците, които все още не са заплатили своите данъци. Сред най-големите от тях се оказаха Памела Андерсън и Лайънъл Ричи. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Според данъчните плажната спасителка трябва да плати близо 524 000 долара задължения. Правителствените служители вече са информирали адвокатите на блондинката за финансовата ситуация. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Ако Андерсън не плати дължимата сума скоро ще изпадне в доста неприятно положение. Инспекторите смятат да поставят цялото й имущество под запор. </span></span></p>