Дженифър Лопес се разплака

<p style="text-align: justify; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">В събота латино дивата Дженифър Лопес не само изнесе грандиозен концерт пред почитателите си, но и показа една доста емоционална страна от себе си. Знойната изпълнителка, която обикновено повишава градуса на настроението не само с музиката си, но и със сексапилната си визия, този път успя да натъжи феновете си като избухна в сълзи по време на свой концерт. </span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Малко след като се разплака пред публиката докато пееше хита си "If You Had My Love", певицата се опита да обясни пред публиката, защо е станала толкова емоционална. „Това е първата песен, която написах за любовта. Какво е любовта? Когато пишех песента...тя беше нещо много по-различно", споделила Лопес.</span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">По-късно пред медиите Дженифър доста по-сдържано обясни, че е била много развълнувана от реакцията на феновете си, докато изпълнявала песента. Според нея за първи път те са я възприели като една от тях и това я просълзило.</span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">„Животът ми изглежда страхотен, но понякога съвсем не е такъв“, откровена е Лопес „И аз имам чувства като всички останали, това е“, признава тя. </span></span></p>