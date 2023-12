Драма! Рита Уилсън загубила бебе полубрат Личната драма на актрисата Рита Уилсън просълзи зрителите на NBC шоуто „Who Do You Think You Are“. Докато разказваше семейната си история, холивудската звезда с български корени се обля в сълзи. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/drama-rita-uilsyn-zagubila-bebe-polubrat HotArena.net HotArena.net 41867 Личната драма на актрисата Рита Уилсън просълзи зрителите на NBC шоуто „Who Do You Think You Are“. Докато разказваше семейната си история, холивудската звезда с български корени се обля в сълзи.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Личната драма на актрисата Рита Уилсън просълзи зрителите на NBC шоуто „Who Do You Think You Are“. Докато разказваше семейната си история, холивудската звезда с български корени се обля в сълзи.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">В телевизионния ефир съпругата на Том Ханкс разказа за драмата на семейството си и за живота на баща си Алън Уилсън, чието истинско име е Хасан Ибрахимов. Докато бе на тайно посещение в България миналата година, актрисата научи трагична семейна история </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">55-годишната звезда споделя, че е останала шокирана, когато разбира, че преди да замине на Америка баща й има друго семейство. Първата му съпруга умира след тежко раждане, а новороденият й полубрат Емил само няколко месеца по-късно. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">За да научи подробности за семейството на баща си, Рита посещава родното му място -Смолян. Тук, освен близките на покойния вече Хасан Ибрахимов, Рита открива и 96-годишния му брат- чичо си Ферхад Ибрахимов. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Кадрите от драматичната среща на двамата накараха актрисата отново на няколко пъти да се разплаче. И в откровената си изповед Рита не скри, че срещата й с него я е разтърсила наистина силно.</span></span></p>