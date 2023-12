Дръзка! Никол Кидман захвърли дрехите в новия си филм (Фото в галерията) 50-годишната Никол Кидман надмина всички очаквания. Холивудската звезда се съблече в новия си филм "Before I Go To Sleep". https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/dryzka-nikol-kidman-zahvyrli-drehite-v-noviq-si-film-foto-v-galeriqta HotArena.net HotArena.net 20468 50-годишната Никол Кидман надмина всички очаквания. Холивудската звезда се съблече в новия си филм "Before I Go To Sleep".

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">50-годишната Никол Кидман надмина всички очаквания. Холивудската звезда се съблече в новия си филм \"Before I Go To Sleep\".</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Кадри от промото се завъртяха вече в мрежата, а на снимките се вижда, че Никол е решена да покаже пълна липса на задръжки. След „Принцесата на Монако“ Кидман отиде в другата крайност и се съблече.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Лентата е психотрилър, а в нея Никол играе жена, страдаща от амнезия, в резултат на тежка травма на главата. В лентата тя си партнира с колегата си Колин Фърт и Марк Стронг и се очертава да вземе участие в много горещи сцени.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Колин Фърт играе съпруг на Кидман и двамата правят изключителен тандем. Засега не е ясно дали филмът ще се състезава и за някоя от филмовите награди и докъде ще стигне звездата в него.</span></p>