Двойничка на Бритни участва в ТВ шоу Двойничка на Бритни се появи в световноизвестното телевизионно шоу “Britain's Got Talent” ( “Великобритания търси талант” ). 30- годишната Лорна хвърли в чудо съдиите, които за пръв път виждали толкова огромна прилика между двама души. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/dvoinichka-na-britni-uchastva-v-tv-shou HotArena.net HotArena.net 36995 Двойничка на Бритни се появи в световноизвестното телевизионно шоу “Britain's Got Talent” ( “Великобритания търси талант” ). 30- годишната Лорна хвърли в чудо съдиите, които за пръв път виждали толкова огромна прилика между двама души.

<p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Двойничка на Бритни се появи в световноизвестното телевизионно шоу “Britain's Got Talent” ( “Великобритания търси талант” ).</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">30- годишната Лорна хвърли в чудо съдиите, които за пръв път виждали толкова огромна прилика между двама души.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Любимото хоби на имитаторката било пеенето, което в съчетание с външния й вид било и причината тя да се участва в въпросното шоу.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Визия, маниери, хореография – всичко беше едно към едно с изпълнението на истинската изпълнителка на “Oops, I did it againg”.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Гледайки клипа обаче, си мислехме, че ако Лорна не беше запяла, може би до края на предаването щяхме да си мислим, че това наистина е било Бритни Спиърс :)</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/C7xgjwnKTXA" width="480"></iframe></div>