Гаврят се с Наоми Кембъл

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Топмоделът Наоми Кембъл се разсърди на известния производител на шоколад Cadbury заради непозволена реклама с нейния имидж. Тя дори обмисляла идеята да заведе и дело, след като решила, че се гаврят с нейната етническа принадлежност.</strong></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">В новата рекламна кампания на фирмата - шоколадът на марката е сравнен с кожата на Наоми. А под изображението на шоколад, украсен с диаманти, има надпис:</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Move over Naomi, there's a new diva in town ("Мърдай, Наоми, нова дива има в града").</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Според моделката подобно сравнение оскърбява не само нея, но и всички чернокожи.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Моделката получила подкрепа и от организацията за борба за права на чернокожите Operation Black Vote, която призова за бойкот на продукцията на Cadbury.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">От дадената марка за шоколад обаче побързали да замажат положението, като поднесли извинение на Наоми.</span></span></p>