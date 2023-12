Гуинет Полроу ще учи децата си на еврейска вяра Странно решение е взела актрисата Гуинет Полтроу - да възпитава децата си на еврейска вяра, имайки предвид, че нито тя, нито съпругът й са евреи. Носителката на Оскар твърди, че не е религиозна и не вярва в подобни неща, но след появата на телевизионното шоу Who do you think you are?, в което Гуинет открива, че нейните предци са били от Източна Европа, тя и мъжът й решили, че желаят децата им да приемат точно тази вяра. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/guinet-polrou-shte-uchi-decata-si-na-evreiska-vqra HotArena.net HotArena.net 21154 Странно решение е взела актрисата Гуинет Полтроу - да възпитава децата си на еврейска вяра, имайки предвид, че нито тя, нито съпругът й са евреи. Носителката на Оскар твърди, че не е религиозна и не вярва в подобни неща, но след появата на телевизионното шоу Who do you think you are?, в което Гуинет открива, че нейните предци са били от Източна Европа, тя и мъжът й решили, че желаят децата им да приемат точно тази вяра.

