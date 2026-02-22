И Фатмагюл стана певица ВИДЕО

Дебютната й песен CapitaliZoo е идеална за фестивала „Ален мак” – основното й послание е, че капитализмът е лош

Берен Саат стана поредната турска актриса, потърсила реализация и на музикалното поприще. Миловидната актриса записа в началото на 2026-а първата си песен, а на 12 февруари я представи и пред публика. Екранната Фатмагюл изпя парчето на концерт на мъжа си в зала „Зурлу” в Истанбул.

„Берен е много развълнувана, затова искам да я окуражим с аплодисменти” – това каза Кенан Доуглу, преди да предаде микрофона на жена си. Овации имаше и след изпълнението на любимката от сериалите „Пепел от рози” и „Забраненият плод”, а много хора дори станаха от седалките си и ръкопляскаха на крака.

Песента CapitaliZoo е с текст на английски и е перфектна за фестивала „Ален мак” – основното й послание е, че капитализмът е лош. Тя ще бъде включена в дебютния албум на г-жа Саат, който ще съдържа общо 6 песни и ще излезе до края на годината. Продуцент на проекта е Кенан Доуглу.

В края на 2025-а имаше в криза в отношенията на Берен и любимия й и дори се заговори, че двамата са се разделили. Медии в югоизточната ни съседка спекулираха, че романсът на 41-годишната актриса и значително по-възрастния от нея певец е приключил заради репродуктивни проблеми. Тв звездата правила опити да зачене с инвитро, но те не се увенчали с успех. Мъжът й пък искал дете на всяка цена, затова, според мълвата, решил да търси късмета си с друга жена.

Пак през 2025-а излезе новината, че Берен и Кенан години наред са лъгали обществеността, че са съпрузи. „Никога не са сключвали брак. Преструват се на семейство, но дефакто са си просто гаджета. Венчавката им в Малибу беше просто театър”, обяви в турската преса човек от обкръжението на двойката.

Берен Саат и Кенан Доуглу са заедно от 2012-а. Двамата се сгодиха през 2013-а, а година по-късно вдигнаха и фалшивата си сватба. „Женитбата” се състоя на красив калифорнийски плаж в САЩ, като сред гостите бе и Къванч Татлъту.