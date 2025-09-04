Легендата Джорджо Армани почина на 91 години

На 91-годишна възраст почина легендарният италиански дизайнер Джорджо Армани, съобщи италианска новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

Роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди. Има по-голям брат, Серджо, и по-малка сестра, Розана.

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.

Армани беше синоним на италианския стил и елегантност. Той съчетаваше дизайнерския си усет с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с годишен оборот от близо 2,3 млрд. евро годишно, посочва "Ройтерс".

Армани мечтае за кариера в медицината. Записва се да следва медицина в Миланския университет, но през 1953 г., след три години следване, прекъсва и се записва в армията. След като служи в армията в продължение на две години, той изоставя следването си напълно и през 1957 г. намира работа като асистент и купувач в La Rinascente в Милано, тогава един от най-шикозните универсални магазини в Европа.

Започва да създава нови модели през 1970 година, които се продават в няколко модни къщи в Италия.

През 1974 година заедно със Серджо Галеоти създават и първата си модна къща, специализирана в изработката и продажбата на модерни мъжки облекла. Партньорството им продължава до смъртта на Галеоти през 1985 година. Джорджо Армани създава своята дамска линия през 1975 г.

Наричат го “краля на модата”, “най-великият моден диктатор”, както и “тъжния принц” и “майсторът на потиснатата елегантност”.