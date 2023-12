Истерия в мрежата! Зейн Малик си тръгна от One Direction https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/isteriia-v-mrejata-zein-malik-si-tragna-ot-one-direction HotArena.net

Вокалистът на групата One Direction, Зейн Малик, реши да напусне бандата завинаги. Това решение предизвика бурни реакции сред момчетата от групата, но и у феновете, видя HotArena.

„Животът с One Direction е много повече от това, което можех да си представя. Но след пет години, мисля, че е дошло време да напусна групата. Искам да се извиня на феновете, ако с това ги разочаровах, но аз трябва да направя това, което е правилно за моето сърце. Време е да се оттегля, защото искам да бъда нормален 22-годишен млад човек и да живея спокоен живот далеч от обществеността“, пише Зейн на официалния профил на групата във Facebook.

Момчетата от групата, Нийл, Хари, Лиъм и Луис са тъжни, че Зейн си тръгва, но ще продължат като група. Това решение Зейн е взел по време на световното си турне с \"On The Road Again\", а причината е, че тази работа за него е много стресираща.

Както изглежда, Хари Стайлс пръв е научил за напускането на Зейн, тъй като докато свиреха в Джакарта, не можа да скрие сълзите от публиката и буквално се разплака посред изпълнение.

„Желаем на Зейн всичко най-добро в бъдеще. Ние четирима продължаваме напред. Радваме се на снимките, на новия си албум и концертите предвидени в турнето“, се казва в изявление на момчетата на техния профил.

Но освен момчетата, разбити са и феновете, особено представителките на нежния пол, които гледаха Зейн като Бог. Социалните мрежи са залети с буря от реакции и много насълзени очи.

А като главна виновница за напускането на Зейн Малик се сочи официалната му приятелка Пери Едуардс, която е супер щастлива, че гаджето й слиза от музикалната сцена и вече е само нейно.