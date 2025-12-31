ГАФ! Лъснаха „шушоните“ на Мис България по време на Коледно парти (ВИДЕО)

Доста непослушна е била по празниците Мис България Венцислава Тафкова. Ако Дядо Коледа беше видял как моделката се появи на парти за Рождество, със сигурност нямаше да й остави подарък под елхата.

Младата надежда на поп фолка тръгна гола-голеничка в кучешките празнични студове. И ако за Дядо Коледа подобен дрескод е непристоен, то гостите на въпросното парти останаха със зяпнали уста от гледката в областта на пазвата й.

Лошият подбор на тоалет за светско събитие даде възможност на всички да видят шедьоврите на пластичната хирургия в деколтето на Венцислава. При всяко едно рязко движение пловдивската красавица трябваше да си прибира настръхналите „шушони“ обратно и за капак бе пропуснала да си сложи и сутиен.

Гафът с тоалета на Тафкова предизвика бурен смут сред мъжете на коледното парти, чиято последна грижа беше какви дарове има под елхата. Те вече си получиха своя подарък – голите силикони на Мис България на живо.