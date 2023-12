Майли Сайръс показа новата си татуировка Певицата Майли Сайръс се е заела сериозно в подкрепата си на правата на хомосексуалистите. 18-годишната изпълнителка се сдобила със седмата си поред татуировка, чиято снимка, сподели с феновете си в социалната мрежа Twitter. Тя изобразявала символа = (равно), изрисуван на средния й пръст, като под фотото Майли допълнила Всичката любов е равна. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/maili-sairys-pokaza-novata-si-tatuirovka HotArena.net HotArena.net 19383 Певицата Майли Сайръс се е заела сериозно в подкрепата си на правата на хомосексуалистите. 18-годишната изпълнителка се сдобила със седмата си поред татуировка, чиято снимка, сподели с феновете си в социалната мрежа Twitter. Тя изобразявала символа = (равно), изрисуван на средния й пръст, като под фотото Майли допълнила Всичката любов е равна.

<p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Певицата Майли Сайръс се е заела сериозно в подкрепата си на правата на хомосексуалистите.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">18-годишната изпълнителка се сдобила със седмата си поред татуировка, чиято снимка, сподели с феновете си в социалната мрежа Twitter.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Тя изобразявала символа "=" (равно), изрисуван на средния й пръст, като под фотото Майли допълнила "Всичката любов е равна."</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Оказва се, че Сайръс се е въплатила в ролята на защитник на кампанията " The all love is equal " , стартирана от хора с хомосексуални наклонности.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">След като споделила новата си придобивка чрез снимката, Майли добавила още :</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> "Господ ви обича - теб и твоят партньор и желае да знаете колко много го интересувате!"</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">"Аз съм християнин и те обичам - гей или не.Защото вие не се различавате от всеки друг! Ние всички сме деца Божии!".</span></span></p>