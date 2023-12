Не може да е тя?! Бритни Спиърс неузнаваема (Вижте какво тяло показа само) https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/ne-moje-da-e-tia-britni-spiars-neuznavaema HotArena.net HotArena.net 34048



След многобройните си скандали и афери, Бритни Спиърс някак изчезна от публичното пространство. Поп певицата, която застрашително бе наляла килограми, след известно време се появи отново, този път във вид, който направо предизвика масови възклицания „УАУ“, видя HotArena.





Хитмейкърката на \"Ooops I Did It Again\" публикува снимка от ваканцията на Хаваите, с нейните двама сина Шон Пиърсън и Джейдън Джеймс. На снимката те са разхлаждат в басейна, а певицата изглежда направо ослепителна.





С оглед на стегнатите коремните мускули, които се подчертават доста силно, благодарение на банските, певицата изглежда феноменално. И очевидно сериозно се посветила на тренировката.





През декември тя показа за Women\'s Health, тонизираното си тяло и призна, че не го е постигнала така лесно. \"Правех жестоки тренировки, с голям интензитет, но за по-кратък период.





Започвам с 20 минути интензивно кардио, обикновено бягане, а след това правя упражнения за оформяне на мускулите, като лицеви опори, клякания и сядане, така че накрая завършвам с разтягане“, разкрива Спиърс.





Певицата, която бе запалена по вредните храни, сега строго контролира режима и храненето си, решена да консумира само сурови храни, най-често суши.