Новото парче на Кание Уест разгневи РЕТА

<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(53, 52, 52); line-height: 1.3; ">Новото парче на рапъра Кание Уест Theraflu разгневи и организацията за хуманно отношение към животните РЕТА.</span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В песента Уест пее с Ту Чейнз, Пуша Ти и Биг Шон. Тя бе посрещната топло от феновете на рапъра, но скандализира мнозина с намека в текста за "Моли" - жаргонно наименование на екстази. </span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Това, което разгневи РЕТА, пък бе репликата "Someone tell Peta my mink (coat) is draggin` on the floor" ("Някой да каже на РЕТА, че палтото ми от норка се влачи по пода").</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">"Кание Уест очевидно е човек, който не изпитва съчувствие по отношение на другите живи същества. </span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Той е отличен музикант, но без чувство за стил и мярка, а фантазията му стига само за създаването на костюми на пещерен човек", гласи коментарът на представители на РЕТА.</span></span></p>