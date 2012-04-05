Оперираха спешно Ален Делон Френската кинолегенда Ален Делон постъпи спешно в болница вчера. 76-годишния актьор претърпя операция след получена сърдечна аритмия. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/operiraha-speshno-alen-delon HotArena.net HotArena.net 18410 Френската кинолегенда Ален Делон постъпи спешно в болница вчера. 76-годишния актьор претърпя операция след получена сърдечна аритмия.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Френската кинолегенда Ален Делон постъпи спешно в болница вчера. 76-годишния актьор претърпя операция след получена сърдечна аритмия. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Първоначално говорителят на звездата отрече състоянието на Делон да е сериозно и заяви, че актьорът просто си прави рутинни изследвания. Едва в последствие стана ясно, че Ален вече две седмици има сериозни сърдечни проблеми. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Актьорът се оплаквал от силен световъртеж и гадене. По време на прегледите лекарите установили, че има сърдечна аритмия в резултат на силен стрес. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">По последна информация Ален Делон е претърпял лека операция на сърцето и вече е добре. Очаква се днес актьорът дори да бъде изписан от болницата и да се прибере у дома. </span></span></p>