Пикантерии на показ: Защо Чарлийз Терон заряза Шон Пен? https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/pikanterii-na-pokaz-zashto-charliiz-teron-zariaza-shon-pen HotArena.net HotArena.net 72905



Въпреки че са една от най-атрактивните холивудски двойки Чарлийз Терон и Шон Пен вече не са заедно. Двамата се разделиха още преди края на филмовия фестивал в Кан през май тази година, а номерата, които са си въртели са достоен сюжет за сериал, дочу HotArena.







След като минаха няколко месеца и историята около раздялата им бавно започна да заглъхва, на бял свят започнаха да излизат доста интересни пикантерии, свързани с тях.





Оказа се, че инициатор за разрива е Чарлийз. Докато обезумелия от любов Шон не спирал да я преследва, красавицата решила, че вече не иска да бъде с него. И доста необмислено го зарязала.





„Чарлийз го подлуди. Не му отговаряше на обаждания и съобщения, още преди филмовия фестивал в Кан, където вече всички видяха, че двамата не си говорят.



Точно тогава и целия свят разбра, че те вече не са заедно. А Шон я обожаваше“, разкрива приятел на двойката.



Въпреки опитите му за помирение, техните разногласия и разрив настъпили доста преди известния кинофестивал във Франция, а не след това, както всички знаем, пише Us Magazine.





Интересна подробност е, че същото издание през декември 2014-та обяви от \"надежден източник\", че двойката след една година връзка, тайно решили да се сгодят.







„Двамата изглеждаха много щастливи заедно в хотел Hotel Du Cap в Кан и нямаше никакви признаци на напрежение или раздяла. Въпреки това, очевидно нищо не е такова, каквото изглежда“, пишат от списанието.



Звездите вече не са заедно, но е факт, че отново ще се срещнат в бъдеще, защото Пен току-що приключи снимките на драмата The Last Face, на която е режисьор, а Терон пък играе главна роля.





На бившите влюбени ще им се наложи да прекарат доста време заедно. Първо - заради премиерата на филма, след това и покрай фестивалите, където ще го представят.





А означава, че те отново ще бъдат един до друг пред камерите и света. Интересно, дали няма да видим рестартиране на любовната им връзка?