Rihanna само по бодиарт в новото си видео Риана даде най-енергичното си и театрално изпълнение на своя нов музикален клип към песента Where Have You Been, който излезе в края на миналия месец. Певицата разкри малко повече от задкулисната подготовка и за това как са постигнати някои от ефектите във видеото.

