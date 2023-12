Ще познаят ли феновете Шинейд О’Конър? Спомняте ли си миловидната гологлава глава на певицата от хита “Nothing Compares 2 U”. Тя е една от емблемите на алтернативната музика. Името и екстравагантната и прическа са отредили специално място на Шинейд О’Конър, която идва това лято у нас, за да зарадва феновете си. Малцина обаче са тези, които наистина ще успеят да познаят звездата. Последните й снимки доказват това. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/shte-poznaqt-li-fenovete-shineid-okonyr HotArena.net HotArena.net 13461 Спомняте ли си миловидната гологлава глава на певицата от хита “Nothing Compares 2 U”. Тя е една от емблемите на алтернативната музика. Името и екстравагантната и прическа са отредили специално място на Шинейд О’Конър, която идва това лято у нас, за да зарадва феновете си. Малцина обаче са тези, които наистина ще успеят да познаят звездата. Последните й снимки доказват това.

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Спомняте ли си миловидната гологлава глава на певицата от хита “Nothing Compares 2 U”. Тя е една от емблемите на алтернативната музика. Името и екстравагантната и прическа са отредили специално място на Шинейд О’Конър, която идва това лято у нас, за да зарадва феновете си. </strong></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Малцина обаче са тези, които наистина ще успеят да познаят звездата. Последните й снимки доказват това. На тях певицата е запазила стила си – къса прическа и размъкнати дрехи, но със сигурност нещо й липсва и това не са килограми. Да, Шинейд си тежи на мястото, но всички, които я помнят с черното поло и бялата кожа ще се окажат доста излъгани от новия й имидж.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">За останалите има доста поводи за радост. По време на концерта си, както и през целия си престой в София, Шинейд ще бъде придружена от дългогодишния китарист на групата й и настоящ съпруг Стийв Куини. Двамата сключиха брак миналата година, преоткривайки романтиката в прекрасните си приятелски и професионални отношения.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Освен него, българската публика ще види и Кийран Кийли, който ще се включи на клавири, акордеон и китара. Кийли е свирил в някои от най-известните келтски фолк-рок банди като The Pogues и The Corrs, както и в The Popes - проектът на Шейн Макговън, който той прави след разпадането на The Pogues. Музикантът, който сътрудничи на Шинейд от дълги години, придружава звездата по време на акустичните й изяви през последните няколко години.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Шоуто на Шинейд О'Конър в София е първото от настоящето й турне, което го превръща в много важен концерт за талантливата певица. Ограничената серия концерти започва на 22 юни в НДК и продължава през Москва, на 24.06 и Санкт Петербург на 26.06. Те ще бъдат последвани от редица фестивални участия в Европа.</span></span></p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/iUiTQvT0W_0" width="480">&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;</iframe></div>