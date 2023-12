Трагедия в Холивуд! Мистериозно почина известна актриса https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/tragediia-v-holivud-misteriozno-pochina-izvestna-aktrisa HotArena.net HotArena.net 32431



Една от най-популярните актриси през 80-те години Аманда Питърс почина мистериозно. Трагедията покруси звездите в Холивуд, а историята около загиналата дива, е направо шокираща, научи HotArena.





Аманда, която е известна от филма „Не можеш да купиш любовта ми“ с Патрик Демпси, е открита мъртва в дома си на 43 години.





Трагедията е случила в началото на юли, но по-лошото е, че тя е открита дни след смъртта си. Семейството й я потърсило, едва след като два дни подред не отговаряла на обажданията им.





Причината за смъртта й не е известна, но баща й говори за неизвестно заболяване.





„Тя имаше здравословни проблеми и не можеше да спи. Вероятно това е допринесло за трагедията“, заяви той.





Аманда Питърс става звезда през 80-те години на миналия век. Участва във филмите \"Silver Spoons\", \"Boone\", \"Annie\" и в голямата й роля \"Can not Buy Me Love\".



В киното за последен път се появява през 1994 година във филма \"Windrunner\".