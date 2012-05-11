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Ужас! Това Линдзи Лоън ли е?

Подпухнало лице, зле нанесен грим и неоформени вежди &mdash; актрисата Линдзи Лоън изглеждаше направо кошмарно миналата вечер в Ню Йорк.

https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/ujas-tova-lindzi-loyn-li-e HotArena.net
HotArena.net
34454
Ужас! Това Линдзи Лоън ли е?
HotArena.net
34454

Подпухнало лице, зле нанесен грим и неоформени вежди &mdash; актрисата Линдзи Лоън изглеждаше направо кошмарно миналата вечер в Ню Йорк.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Подпухнало лице, зле нанесен грим и неоформени вежди &mdash; актрисата Линдзи Лоън изглеждаше направо кошмарно миналата вечер в Ню Йорк.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Блондинката се появи на светско събитие в стилен дантелен тоалет, който обаче не успя да отвлече вниманието от ужасяващата визия на звездата.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Актрисата с толкова подпухнал поглед застана пред фотографите, сякаш току &mdash; що става от леглото. На всичкото отгоре по цялото й лице, личаха петната от зле нанесен фон дьо тен.</span></span></p>
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1 Коментара

Некадърни

преди 11 години

Нищо й няма, ВИЕ - HOTARENA СТЕ ЛУДИ !!!

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