Ужас! Това Линдзи Лоън ли е? Подпухнало лице, зле нанесен грим и неоформени вежди — актрисата Линдзи Лоън изглеждаше направо кошмарно миналата вечер в Ню Йорк. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/ujas-tova-lindzi-loyn-li-e HotArena.net HotArena.net 34454 Подпухнало лице, зле нанесен грим и неоформени вежди — актрисата Линдзи Лоън изглеждаше направо кошмарно миналата вечер в Ню Йорк.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Подпухнало лице, зле нанесен грим и неоформени вежди — актрисата Линдзи Лоън изглеждаше направо кошмарно миналата вечер в Ню Йорк.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Блондинката се появи на светско събитие в стилен дантелен тоалет, който обаче не успя да отвлече вниманието от ужасяващата визия на звездата.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Актрисата с толкова подпухнал поглед застана пред фотографите, сякаш току — що става от леглото. На всичкото отгоре по цялото й лице, личаха петната от зле нанесен фон дьо тен.</span></span></p>