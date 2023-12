Вижте шеметното шоу на Джей Ло в София (СНИМКИ и ВИДЕО) С грандиозен концерт на сцената на „Арена Армеец“ зарадва българските си фенове Дженифър Лопес. Мегазвездата изпя едни от най-големите си хитове по време на дългоочакваното шоу в София. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/vijte-shemetnoto-shou-na-djei-lo-v-sofiq-snimki-i-video HotArena.net HotArena.net 37786 С грандиозен концерт на сцената на „Арена Армеец“ зарадва българските си фенове Дженифър Лопес. Мегазвездата изпя едни от най-големите си хитове по време на дългоочакваното шоу в София.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">С грандиозен концерт на сцената на „Арена Армеец“ зарадва българските си фенове Дженифър Лопес. Мегазвездата изпя едни от най-големите си хитове по време на дългоочакваното шоу в София.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Изпълнителката смени над десет тоалета, а мащабната мултимедия на шоуто се конкурираше с тази от концерта на Лейди Гага.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Заедно с певицата на сцената се изяви и гаджето й Каспър Смарт, който е главен хореограф на шоуто й. </span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Освен уникални танци и истинско модно ревю, феновете на Джей Ло чуха и едни от най-големите й хитове като \"Dance Again\" и \"On the floor\", пишат от hotnews.bg.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Наред с това изпълнителката сподели и много лични моменти с близнаците си Макс и Ема. Техни снимки неведнъж се появиха на видеостените зад нея. Накрая певицата падна на земята с българския трибагреник на колене.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">А залата буквално се взриви от аплодисментите на публиката, която бурно адмирираше концерта на латино дивата.</span></p> <p><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/X9F-KYGQZiU\" frameborder=\"0\" width=\"500\" height=\"281\"></iframe></p> <p> </p> <p> </p> <p><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/bENmbwP-YU8#!\" frameborder=\"0\" width=\"500\" height=\"281\"></iframe></p>