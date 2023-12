Секс или храна? Звездите отговарят! Храна и секс – двете най-чувствени удоволствия в живота, без които не можем. Някои хора сигурно ще зададат въпроса: „Какво общо имат двете неща?“. Повярвайте ми, има! Нима шоколадовото суфле не може да се сравни с оргазма? Може, разбира се. И двете неща са прекалено сладки, за да се откажем от тях. https://hotarena.net/intimno/ili-hrana-zvezdite-otgovarqt HotArena.net HotArena.net 37527 Храна и секс – двете най-чувствени удоволствия в живота, без които не можем. Някои хора сигурно ще зададат въпроса: „Какво общо имат двете неща?“. Повярвайте ми, има! Нима шоколадовото суфле не може да се сравни с оргазма? Може, разбира се. И двете неща са прекалено сладки, за да се откажем от тях.

<p> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Храна и секс – двете най-чувствени удоволствия в живота, без които не можем. Някои хора сигурно ще зададат въпроса: „Какво общо имат двете неща?“. Повярвайте ми, има! Нима шоколадовото суфле не може да се сравни с оргазма? Може, разбира се. И двете неща са прекалено сладки, за да се откажем от тях.</span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Запитани кое от двете удоволствия биха избрали, ако им се наложи, 7 световноизвестни звезди отговарят по различен начин. Вижте какво казват те: </span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Парис Хилтън </span></font></span></span></strong></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Разбира се, палавата богаташка би избрала секса. Блондинката има разюздан характер и името й постоянно се дъвче от жълтите медии. Парис казва, че консумира всичко, което й се яде, по заведенията, тъй като все още не прави разлика между тигана и тенджерата под налягане. С такава банкова сметка дори не е необходимо да се научи да готви... </span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Скарлет Йохансон </span></font></span></span></strong></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Скарлет Йохансон често извършва един голям грях. Актрисата споделя, че много обича да яде чийзбургер и дори би се отказала от секса, ако трябва да избира между любовните игри и храната. Хубавото е, че тренира редовно и успява да поддържа нормално тегло. </span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Анджелина Джоли </span></font></span></span></strong></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Новата Майка Тереза, както е известна актрисата Анджелина Джоли, избира храната пред секса. Съдейки по кльощавото й тяло, трудно можем да й повярваме... Но тя е категорична, че би се радвала повече да унищожи порция от любимото си ястие, вместо да се гушка с мъжа си Пит. </span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Снуки </span></font></span></span></strong></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Риалити героинята Снуки си пада по... италианската кухня. Макар винаги да има палаво излъчване, тя с удоволствие би се отказала от хубавия секс, за да се наслади на сочна пица или ароматна паста. </span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Оливия Мун </span></font></span></span></strong></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000">„<span lang="bg-BG">Много ще ви хареса и дори не е нужно да чакате. Кой е казал, че трябва да отложите момента на удоволствие?! Да, направете го сега!“. </span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">С тези думи Оливия Мун не се опитва да ви обясни, че трябва да изядете шоколада, който пазите за утре. Чаровницата е на мнение, че сексът е по-важен от всичко друго и новите двойки не трябва да губят излишно време в чакане на „точния момент“. </span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <strong><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Спенсър Прат</span></strong></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Любимият на рекордьорката по пластични операции Хайди Монтаг – Спенсър Прат, има един съвет: „Пазарувайте по-често! Не, не от супермаркета, а от сексшопа – там има по-интересни неща!“. Сигурно няма нужда да ви казваме, че Спенсър избира секса пред храната, но не споделя дали купува секс артикули на половинката си.</span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">ЕлЕл Куул Джей </span></font></span></span></strong></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Рапърът ЕлЕл Куул Джей, който се радва на успешна кариера, много обича да прави секс, но повече обича френските кроасани на закуска. Джей твърди, че не може без тази божествено вкусна храна.</span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG">Вие какво бихте избирали, ако ви се наложи – секса или храната?</span></font></span></span></p>