Жена разхожда голия си любовник на каишка, прави секс с него в оживен парк Какво ли не правят хората, за да си доставят малко удоволствие?! За щастие голям процент от тях се държат адекватно в обществото, към което принадлежат, но има и такива, които предприемат доста откачени неща. https://hotarena.net/intimno/jena-razhojda-goliq-si-lubovnik-na-kaishka-pravi-s-nego-v-ojiven-park HotArena.net HotArena.net 52864 Какво ли не правят хората, за да си доставят малко удоволствие?! За щастие голям процент от тях се държат адекватно в обществото, към което принадлежат, но има и такива, които предприемат доста откачени неща.

<p> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Какво ли не правят хората, за да си доставят малко удоволствие?! За щастие голям процент от тях се държат адекватно в обществото, към което принадлежат, но има и такива, които предприемат доста откачени неща.</span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Преди дни двойка втрещила минувачите по едни от най-оживените улици във френската столица Париж. 58-годишна дама решила да се поразходи с 39-годишния си любовник по доста нестандартен и дори стряскащ начин. Жената съблякла мъжа до себе си на улицата и го вързала с каишка като кученце. Господинът се държал съвсем спокойно и вървял на 4 крака след изгората си. Двамата дори се усмихвали широко на гражданите и гостите на града и по всичко им личало, че не се притесняват от нищо и никого. Но това далеч не е всичко! </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">След като стигнали в Люксембургската градина, която се намира на пъпа на Париж, по-точно в Латинския квартал, жената захвърлила всички дрехи и се впуснала в страстна интимна игра със своя млад жребец. В парка обикновено винаги има много хора, тъй като е любимо място за разходки. Някои от парижаните гледали с интерес пикантната любовна сцена, а други не скрили възмущението си. Най-фрапиращото е, че по едно време лудата амазонка махнала каишката от врата на мъжа и с нея здраво завързала... пениса му. Но се наложило да спрат любовната игра преждевременно, без да стигнат до кулминацията, тъй като органите на реда дошли и ги арестували. </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">По-късно по време на разпита станало ясно, че и двамата са ексхибиционисти, които изгарят от желание да бъдат наблюдавани от другите, когато правят секс. </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span lang="bg-BG"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Любовниците са глобени заради нарушаване на общественото приличие.</span></span></font></span></span></p>