Научи се да правиш перфектен стриптийз СЕГА! (ВИДЕО)

<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Повечето жени пропускат една много важна подробност, що се отнася </span><span lang="bg-BG" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">до</span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; "> интимния им живот. Сексът сам по себе си доставя голямо удоволствие, но </span><span lang="bg-BG" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">идва момент, в който</span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; "> омръзва. Затова би било прекрасно от време навреме да внасяте някакво разнообразие в спалнята. Стриптийзът е перфектен начин да побъркате от възбуда партньора си без много усилия.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <em><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Научете се да правите стриптийз! </span></span></strong></em></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Много дами имат желание да се научат да правят стриптийз, но споделят, че се притесняват от евентуален неуспех. Първото нещо, което трябва да направите, е да се успокоите и да разберете, че няма нищо страшно. Единственият труден момент е да изберете подходящо действие, с което да запълните малките паузи между свалените дрехи. Необходим ви е сценарий. Можете да почерпите вдъхновение от клипчетата, които обикалят интернет пространството. </span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Ние ви предлагаме да <span lang="bg-BG">видите</span> 6 <span lang="bg-BG">изпълнения</span>, които са супер подходящи за стриптийз: </span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Joi – Lick </span></span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Кадрите, които ще видите, са от филма „<span lang="en-US">XXX”. </span>Мацката определено знае как се прави хубав стриптийз. </span></span></p> <p> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="403" width="450"><param name="movie" value="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=44c069aa" /><param name="quality" value="high" /><embed height="403" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=44c069aa" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Madonna – Justify My Love </span></span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">„<span lang="en-US">Justify My Love” на Мадона </span>е едно от най-добрите парчета за палави танци.</span></span></p> <p> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="403" width="450"><param name="movie" value="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=3270750e" /><param name="quality" value="high" /><embed height="403" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=3270750e" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Def Leppard – Pour Some Sugar On Me </span></span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Какво ще кажете да поръсите захар върху него под ритмите на „</span><span lang="en-US" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Pour Some Sugar On Me”?!</span></p> <p> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="403" width="450"><param name="movie" value="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=fc1a47b8" /><param name="quality" value="high" /><embed height="403" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=fc1a47b8" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span lang="en-US">Alannah Myles - Black Velvet </span></span></span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Песента на <span lang="en-US">Alannah Myles “Black Velvet” </span>може да ви разгорещи ето така: </span></span></p> <p> <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kuRpS4zdv6s?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/kuRpS4zdv6s?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">AC/DC – She's Got The Jack </span></span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">“She's Got The Jack” <span lang="bg-BG">е класика в жанра! <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-jzVmyNj4pM?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/-jzVmyNj4pM?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object> </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Joe Cocker – You can leave your hat on </span></span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span lang="bg-BG">Разбира се, няма как в тази класация да не включим и вечния хит </span>“You can leave your hat on”.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p> <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PMTu86K-IhI?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/PMTu86K-IhI?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p>