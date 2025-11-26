100 бона взима Коцето от МВР, ограбиха колата му на държавен паркинг

100 000 лв. ще прибере певецът Константин от МВР. Причината е задържаната му кола, която е разграбена, докато седи на държавен паркинг. Това реши Софийски градски съд.

„Помня, че беше голяма болка и нерви да гледам как чисто новото ми „Ауди А8“ се разграбва и нищо не мога да направя. Разколачиха цялата кола от МВР. Крадци уж я били обрали, но всички знаем каква е истината. Колата струваше много пари, чисто нова е взета, но в същото време реших да забравя за това нещо. Да не се нервирам, защото в крайна сметка живота трябва да го живеем щастливи. Не да се нервираме с някакви неща.

Затова оставих всичко в ръцете на съдружника ми“, казва изпълнителят, който гледа да е позитивен въпреки пречките и перипетиите.

Злополучният автомобил се води на фирмата на Константин, в която той е съдружник с друг човек. Източници на „България Днес“ в съда разказаха, че Коцето е получил обезщетението, което иска, а то се базира на извършени експертизи. Те сочат, че щетите, нанесени на возилото, са на стойност 80 хилядарки. Темида се оказва благосклонна и дава на Коцето именно толкова, като останалите пари са за адвокатски разноски. Певецът обаче ще получи -доста повече с начислените лихви, които ще са доста сериозни, защото текат години наред.

Певецът не претендира и за повече и е доволен, въпреки че страни от казуса, защото тежко преживява разграбването на чисто новото си возило. Но историята е далеч от приключена, защото институциите, забъркани в случая, а те не са хич малко, ще жалят това решение пред апелативните магистрати.

„При положение че колата струва 250 бона, сумата от 80 хиляди лева е напълно приемлива. По принцип адекватната реакция би следвало да е да бъде купена чисто нова кола, но тук говорим за доказуеми щети, които според експертизи досега са за 80 хиляди лева“ разказва адвокат Людмил Петков пред „България Днес“.

Очаква се обаче институциите да се борят да платят по-малко и делото да се проточи още няколко години.

Цялата сага започва преди над 13 години,

когато скъпото возило е иззето. Това се случва на 17 септември 2012 г., като криминалистите съставят протокол за оглед на автомобила и го вписват като веществено доказателство. Остава неясно по повод на какво престъпление е иззета колата, тъй като от прокуратурата мълчат и до ден днешен. Оправдават се с това, че по случая се води разследване, но за какво е това разследване, от правната институция не дават каквато и да е била информация.

Аудито, което струва 250 бона, престоява повече от 5 г. на наказателния паркинг. Когато Коцето отива да си го вземе, онемява. Той заварва колата разграбена. Липсват гумите с джантите, външни капаци, компютрите от интериора и всичко, което са могли да пренесат на ръце автоджамбазите. Как това се случва на охраняван паркинг на полицията, можем само да гадаем.

Адвокат Петков е категоричен, че колата не е свързана с незаконна дейност.

„Няма доказателства, че с автомобила е носено нещо. Нито е била част от някакво ПТП. Просто така са решили, че и него трябва да изземат. Факт е, че автомобилът е ошушкан напълно“ разкрива Петков.

По думите му се е наложило да бъде извикан репатрак, който да отнесе автомобила от наказателния паркинг, намиращ се на територията на столичното Осмо районно управление. На мястото са извикани и криминалистите, за да съставят протокол за оглед на местопроизшествие от 3 октомври 2017 г. Тогава по случая е образувано досъдебно производство. Впоследствие Коцето и съдружникът му решават, че няма да оставят нещата така, и завеждат иск за увреждане на автомобила, като претендират за липса на интериорни и екстериорни елементи от колата. Делото започва същата година в Софийския районен съд, но е прекратено.

Фирмата на певеца се обръща за обезщетение към Софийския градски съд. Там процесът се точи от 2017 г., а основният проблем е, че институциите спорят чий е паркингът и кой трябва да носи отговорност за причинените щети по колата.

„Не можем да кажем как точно, кога и кой е ошушкал автомобила, само знаем, че не са си свършили работата да го опазят. Главният казус е на кой е наказателният паркинг -дали е на ГДБОП, на ДАНС, на МВР или на жандармерията. Едните казват - „да, паркингът е наш,но тази площадка (даденото паркомясто) е отделена и не е наша. Вътрешноведомствените институции си прехвърлят топката всички тези години“, пояснява адвокат Людмил Петков пред вестника.

В момента се очаква делото да продължи пред Апелативния съд в София.