Мария Цънцарова била под заплаха заради разследване

Мария Цънцарова е живяла под заплахи за саморазправа заради работата си като разследващ журналист. Това издаде преди дни бившият й шеф в Би Ти Ви – Венелин Петков. Той разкри шокиращи подробности около репортажите на водещата за злоупотребите с пари за благотворителност на дарителската платформа „Хелп Карма”. Разследването беше излъчено месец преди уволнението на Петков през декември 2020 г.

Според бившия шеф на новините и актуалните предавания в Би Ти Ви, репортажите на злоупотребите в „Хелп Карма” са били последното истинско журналистическо разследване, излъчено по Би Ти Ви. Това се случи преди 5 години. Мария Цънцарова в качеството на разследващ журналист изнесе шокиращи данни за огромни заплати, които служителите на платформата са си разпределяли с парите от дарения за болни и нуждаещи се от помощ хора. Стана ясно, че месечните им възнаграждения са били по 80-, 60- и 40 хиляди лева, а по сметката на шефа Костантин Кръстев са били преведени над 300 бона от парите на фондацията, дарени за тежко болни хора, нуждаещи се от скъпо лечение. Скандалът беше огромен и едва сега Петков, който към онзи момент е шеф на Цънцарова, разкрива през какво е минала журналистката, за да огласи шокиращите данни, с които е разполагала.

„Започнаха да заплашват репортера Цънцарова със саморазправа, съдебни дела – всякакви форми на натиск, които човек може да си представи, бяха използвани тогава срещу нея и ние не се поддадохме. Репортерът си свърши работата и разследването се излъчи и то в много мащабна форма. То беше на няколко части. Но едно такова мащабно разследване е свързано с изключително много работа и желание да се устои на някакъв специфичен натиск. И без страх. Когато такова желание да се устои на натиск липсва, разследването не може да бъде завършено. Може да седи някъде на трупчета”, разказа Венелин Петков.

Бившият шеф на новините обясни също, че въпросната дарителска платформа е била свързана с рекламодател, който заплашвал да преустанови договора си с Би Ти Ви, ако това разследване се излъчи. Той е категоричен, че срещу телевизията и Цънцарова тогава са били използвани всички възможни форми на натиск с едно изключение: „Единственото, което тогава нямаше, беше политически натиск”, уточнява Петков.

Любопитно съвпадение е, че разследването се излъчва през ноември 202 г., а малко преди Коледа същата година Венелин Петков е уволнен и на мястото му в мениджърския екип на телевизията сяда неговото бившо протеже в нюзрума Антон Хекимян. Софийска градска прокуратура повдигна обвинение за длъжностно присвояване на управителя и председател на управителния съвет на фондацията. В края на 2024г. обаче разследването беше прекратено.