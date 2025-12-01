Актьорът Васил Драганов: Дано внучката ми не стане актриса

"Не искам внучката ми да става актриса!"

Това отсече пред „България Днес" новият дядо в театъра Васил Драганов. В четвъртък артистът се похвали с радостната вест, че щерка му Любов е станала майка. Първородното бебче носи старобългарското име Далина, значещо "долина". По думи на актьора момиченцето може би е кръстено на баба си Дарина по бащина линия.

"Абсолютно либерален съм към решенията на младите, но много се зарадвах, че са го кръстили с наше име“, довери тв звездата. Комикът разкри още, че лично той закарал дъщеря си в болницата на тонове сутринта преди раждането. Бебенцето много интелигентно реши да се появи точно в този момент, заключи артистът.

Макар и само на няколко дни, Драганов вече е убеден, че не иска да вижда детенцето в актьорските редици.

„Дори се боря деца ми да не тръгнат по моя път! Много е трудна професията особено в България. У нас добре ca полицаите и плочкаджиите. В тази държава да се занимаваш с изкуство е лудост, а театърът е едно скъпо хоби“, коментира познатата тенденция Васил, който през уикенда играе на голяма сцена в Испания.

На 6 ноември звездата от "Комиците" отбеляза своя 50-и юбилей. Малката Далина се оказва неговият дълго чакан и най-ценен подарък.

„Още не мога да осъзная колко е отговорно да си дядо! Радостен и щастлив съм, че дъщеря ми ме дари с такова щастие!", разкри както никога досега Радко от "Столичани в повече".