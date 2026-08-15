Дара хвърли ръкавицата към Бургас: Покажете какво означава да си истински моряк и русалка!

След безапелационната победа на Дара на „Евровизия“ България се готви за нещо наистина грандиозно, защото през 2027 година домакин на най-голямата музикална надпревара ще бъде Бургас.

Новината, че конкурсът е на Балканите, а за първи път ще се проведе „на море“, предизвика истинска вълна от гордост и емоционални реакции сред едни от най-обичаните български личности. Самата Дара не скри вълнението си и отправи вдъхновяващо послание към бъдещите домакини, напомняйки им, че в момента всички погледи са вперени в тях. „Светът със сигурност не е виждал сила като тази на Черно море, покажете какво означава да си истински моряк и истинска русалка, раздавайте смело енергията си, защото „Евровизия“ е чиста магия“, казва Дара. Огромната си радост споделиха и емблематични фигури, родом от морския град. Гласовитата Кичка Бодурова не спести комплиментите за местната управа, отбелязвайки с усмивка, че над 90% от екипа на кмета Николов са жени – доказателство, че дамският пол действа с повече оптимизъм, отговорност и всеотдайност. „Браво на дамите на г-н Николов, сила сте“, сподели тя и допълни, че ще направи всичко възможно догодина да е в България за конкурса. Бившата първа дама – Десислава Радева, също изпрати похвални слова към избора на морския град за фестивала. „Нито за миг не се съмнявах в успеха на любимия си Бургас“, написа Радева.

Слънчевата Тони Димитрова зарадва почитателите си с колаж, на който символично посреща чуждестранните си колеги с традиционна питка, хляб и сол. „Какво да кажа, няма по-хубава новина от тази“, с усмивка сподели изпълнителката на „Ах, морето“. За логистиката и духа на града се изказа и легендарният композитор Стефан Диомов. Макар да призна, че организационният мащаб е огромно предизвикателство, той бе категоричен, че Бургас е град с доказан творчески дух и оттук винаги са излизали велики имена на изкуството. „Искам пак да подчертая, че е по-важно да има смислени и хубави песни като музика, а битовизмите около леговата база трябва да са последното, което да ни интересува“, сподели маестрото. „С толкова много обич, подкрепа и морска енергия, „Евровизия 2027“ в Бургас вече обещава да бъде едно незабравимо събитие за цяла България, защото знам, че ще има проекти, свързани с цялата ни страна, не само с Бургас“, сподели още Диомов.