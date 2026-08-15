Дъщерята на Тодор Славков подпали страстите в Кан! Събира тен на най-луксозните плажове

С шумна компания Катето купонясва до зори, партито ескалира, викат полиция

На лятна почивка край лазурните брегове на Кан замина порасналата внучка на Людмила Живкова - Катерина. 19-годишната девойка е на море с компания младежи, с които купонясват до зори, а денем събират тен на най-скъпарските плажове в региона.

"България Днес" публикува ексклузивни кадри от ваканцията на Кати. На поредицата от снимки хубавицата просто сияе и по всичко личи, че въпреки трагедията, която я сполетя миналата година, е избрала да живее живота си на макс.

Първият фотос от компилацията показва единствената дъщеря на покойния Тодор Славков пред луксозен бар на Френската ривиера. Заведението е част от елитна марка световноизвестни ресторанти и плажни клубове за нощен живот и съчетава изисканата гастрономия с енергична атмосфера. Цените са колосални, но не и за джоба на тъмнокосата мацка, която след смъртта на татко си наследява фирми за милиони.

Щерката на Тодор Славков избира елегантен тоалет за една от лудите нощи

За нощния клуб правнучката на Тато избира дълга рокля в червено-черен десен с чантичка в тон. Акцент от тоалета е голият гръб - чудесно съчетание между елегантност и сексапил. Вижда се, че освен да купонясват, младежите се черпят и с хай клас храни - скариди, хайвер и всякакви подобни изкушения. Партитата продължават и през следващите дни, а Катерина е все така ослепителна.

Хапва само хай клас храни

С дружките й посещават най-скъпите барове

Брюнетката не пропуска да позира и с три от приятелките си в разгара на една от паметните вечери. Емоциите са толкова силни, че девойката ненадейно захвърля дрехите и излиза по бански в тъмното, любувайки се на червената заря край морето.

Много е секси!

Щурите фиести красавицата умело съчетава с лежерните дни на плажа. И за тях Славкова избира само най-гъзарските места, подхождащи на нейния статут. Единият бар е в духа на известна модна марка и умело докарва емблматичния им флорален мотив. Очевидно групата е попътувала дотам, защото се намира в Монако.

Не им е зле!

В Кан чаровницата събира тен и в частен комплекс, разположен по протежението на емблематичния булевард "Кроазет". Облечена в синьо-бял бански, Кати се връзва страхотно с характерния декор на раираните шезлонги и чадъри, намиращи се точно срещу легендарните хотели по крайбрежната алея. Наследницата на фамилия Живкови смело радва аудиторията с множество фотоси по бански, демонстрирайки секси тяло, много чар и сексапил.

Фиестата продължава в Гърция

Но ваканцията не приключва дотук. С пълни сили ВИП компанията се отправя към топла Гърция. Под звуците на популярното парче "Last Friday Night" ("Миналият петък вечер") на Кейти Пери шерката на Славков помества кадри от преживяването. От тях личи, че положението е як купон - от сутрин до мрак. В един момент ситуацията явно ескалира, съдейки по видео, на което униформени пристигат в хотела при младежите. Каква е била причината - остава загадка, но най-вероятно са вдигали повече шум, отколкото трябва. Oчевидно групата се е разминала само със смъмряне, след което партито се развихря отново с пълни сили.

Униформени пристигат в хотела на младежите

"Ще го направим пак", заканва се дяволито под публикациите Катерина.

През 2025 г. внучката на Людмила Живкова се дипломира с отличен успех от Италианския лицей-НУКК. Училището създава покойната й баба, а в него завършват баща й - Тодор Славков и леля й Евгения. Красавицата бе избрана за "Мис Модна икона" на випуска и бе отличена с плакет, цветя и много аплодисменти от съучениците си. За бъдещите си планове още тогава Катето сподели:

"Да, мислила съм много върху това да стана политик. На този етап не съм достатъчно подготвена, но със сигурност ще уча в чужбина и после ще се върна, за да предам това, което знам и мога. Защо да не съм следващата жена премиер или президент", размишляваше порасналата наследница на бившия първи в държавата.

Катя направи и публичен дебют по време на церемонията за повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира" в началото на юни 2026-а. Тя откри събитието заедно с Евгения Живкова и отправи вълнуващ апел за мир от името на младото поколение.

Към днешна дата девойката продължава да следва в Холандия, където се развива успешно. С високия си ръст и ослепителна визия момичето има всички предпоставки да бъде модел. Като малка Славкова вече е била действащ манекен в ревюта на леля си, но засега не желае да поеме в тази посока. Бъдещето е пред нея, а ние й желаем да продължава да граби от живота с пълни шепи!