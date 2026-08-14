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Натали Трифонова иска още едно дете

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HotArena.net
959
Натали Трифонова иска още едно дете

HotArena.net
959

Натали Трифонова е сред най-популярните и обсъждани лица на родния ефир. Известната тв водеща липсва от екрана, защото е в майчинство, пише Супер магазин.

Завръщането й е обвързано с изявите на театралната и музикалната сцена с главната й роля в хитовия мюзикъл "Продуцентите".

На въпроса дали мисли да има още едно дете, отговаря: "Не знам. И друг път са ме питали. Иска ми се да имам поне още едно, но тук идват страховете дали бих могла на всяко от тях да обръщам нужното внимание. Този факт ме кара да се замислям". 

 

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