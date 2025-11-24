Двойникът на Карлос Насар: Приличаме си и по воля

Kарлово преживя събитие, за което още дълго ще се говори.

Галавечерта в петък - част от шампионите на държавното първенство по вдигане на тежести, превърна града в арена на сила, рекорди и легенди. Залата бе препълнена, прожекторите блестяха, а настроението се усещаше дори на улицата. Сред десетките звезди на българските щанги се открояваше един човек, който сияеше повече от светлините - олимпийският и трикратен световен шампион Карлос Насар.

„Бъдете здрави и благословени - Вие и семействата Ви! Пазете вярата си. Тя ме е съхранила в трудните дни и ме е дърпала напред. Не спирайте да вярвате!", обърна се към феновете си Насар в Деня на християнското семейство,

Докато прожекторите следяха всяко негово движение, в публиката започваше да се ражда друга история. Всеки, който успяваше да се докопа до бързо селфи с Насар, изглеждаше като част от звездния момент, но сред тълпата едно момче започна да изпъква неочаквано.

Не със скандал, не с шум, а с визуална прилика. Това бе Яни Янев, на 22 години от Карлово.

Спокоен, скромен, усмихнат. Пред България Днес" младежът разказа забавна история: „На морето един сервитьор ме обърка с Карлос. После видя, че нямам татуси, и ми се извини".

Яни с вълнение говори за близката си среща със спортиста: „Щастлив съм, че поне успяхме да ce снимаме. Той много бързаше - за две минути духна". И макар че хората настояват за приликата, Яни остава здраво стъпил на земята: „Аз не виждам чак такава визуална прилика, но може би волята наистина ни кара да си приличаме".

„Истинското желязо“ в живота на Яни е неговата дисциплина. Той тренира повече от 8 часа дневно, включително събота и неделя. „Фитнесът е спорт, в който сам си задаваш темпото. Там няма оправдания, бориш се със себе си. Много хора се оправдават, че нямат време, а аз работя всеки ден, плътно, и пак тренирам. Всеки може да промени тялото си без добавки или стероиди стига да е постоянен. Това е посланието ми към младите", категоричен е карловецът.

За своя звезден двойник Яни заяви: "Следя всяка изява на Насар с вълнение и нетърпение, невероятен спортист и човек е. Докосва ме енергията му. Със сигурност Карлос е вдъхновител дори се замислям дали да не пробвам да се занимавам с вдигане на тежести". А това признание значи много повече от прилика във визията. Това е прилика в характера, в огъня, в желанието да се надскочиш. Карлово има своя „втори Насар". А какво ще избере Яни оттук нататък? Само времето ще покаже.