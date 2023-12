Ексклузивно! Lord of The Dance с грандиозно шоу! (СНИМКИ) Lord of The Dance за пореден път доказаха, че нямат равни на себе си в ирландски танци. Трупата буквално взриви зала 1 на НДК, където се състоя зрелищният спектакъл. https://hotarena.net/laifstail/ekskluzivno-lord-of-the-dance-s-grandiozno-shou-snimki HotArena.net HotArena.net 18305 Lord of The Dance за пореден път доказаха, че нямат равни на себе си в ирландски танци. Трупата буквално взриви зала 1 на НДК, където се състоя зрелищният спектакъл.

<p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Lord of The Dance за пореден път доказаха, че нямат равни на себе си в ирландски танци.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Трупата буквално взриви зала 1 на НДК, където се състоя зрелищният спектакъл.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Близо 2 часа „кралете на танца” се вихриха на сцената и пълниха душите на българите. <strong>HotArena.net</strong> не пропусна да заснеме грандиозното шоу и предоставя ексклузивни снимки на своите читатели в Галерията.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Припомняме, че Lord of The Dance избраха за спирка на есенното си турне София, която за пореден път ги прие радушно и гостоприемно – по ирландски.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">След грандиозния спектакъл, танцьорите отпразнуваха концерта в Студентски град. Афтърпартито бе също толкова бурно, колкото и шоуто в НДК.</span></span></p>