Цвети Пиронкова харесвана повече от Сабатини и Шарапова (Снимки)

Цветана Пиронкова предизвика буря сред почитателите си с последните си публикации в социалните мрежи от почивката си в родния курорт Свети Влас.

Някои дори си позволиха да коментират, че ако не най-красивата дама излизала някога на корта, то със сигурност е в челната тройка. А тя се допълва от други вече бивши величия в тениса като Габриела Сабатини и Мария Шарапова.

Цвети е сред най-успелите спортисти на България и традиционно избира Българското Черноморие за своята лятна почивка. Изключение не прави и тази година. Както става ясно от социалните мрежи този път Цвети се е спряла на китния Свети Влас.

Тя публикува няколко кадъра, на които позира сред уютните улички на морското градче и на

фона на синьото море. Снимките улавят не само красотата на светлината по залез слънце, но и невероятния чар на Цвети. Спортистката впечатлява с перфектната си фигура, идеално подчертана от облеклото - напълно подходящо за топлите морски вечери.

Именно тези снимки провокираха сравнението с именитите й колежки. Габриела Сабатини блестеше на корта между 1985 и 1996 г. като спечели през 1990 г. Откритото първенство на САЩ, един Мастърс и титли от по-малките турнири. Но към женския тенис заради нея бяха привлечени милиони, при това не заради спорта, заради красотата й, която бе нарицателна по онова време. А в родната й Аржентина и дума не можеше да се издума, че изобщо на света има по-красива жена.

Шарапова от своя страна стана любимка на българите не само заради хубостта си и успехите в спорта, но и защото бе любима на звездата ни Григор Димитров. За жалост, двамата се разделиха, а по-късно Маша призна, че са се обичали истински, но ангажиментите им и постоянните пътувания са станали причина за разлъката Със съжаление Шарапова разкри, че й е било много мъчно, но е поискала да се раздели с Гришо най-вече за да не пречи на кариерата му.