Ергенката Адриана с ново гадже – не е Мартин от „Игрите“ (СНИМКИ)

Една от победителките в последния сезон на „Ергенът“ – Адриана, отново се носи на крилете на любовта, пише „България Днес“.

Астроложката грабна сърцето на Васил във формата, но малко след края на романтичното предаване се раздели с него.

Сега обаче брюнетката отново е влюбена. И този път буквално сияе. Самата 30-годишна красавица се издаде за новия човек в живота ѝ. Направи го с дълъг пост.



„В живота си ще срещнеш три любови:



Първата ще е силна и ще натисне всичките ти „рани“, травми от детството... Ще изпиташ силни емоции, които са непознати за теб... Ще кажеш първото си „обичам те“, последвано с мисли, че вече си голяма и можеш да споделиш себе си с друг човек! Когато изгубиш тази любов, ще си съкрушена, защото няма да знаеш какво да правиш с болката. Или ще заключи сърцето ти, или ще те направи по-силна… и осъзнаваш, че животът е пред теб и се надяваш той да ти поднесе отново такъв подарък. Тогава се появява и...



Втората любов!

Тя е интензивна, крайна, страстна, завладяваща и ревнива. Има силно чувство за притежание и страх да не изгубиш онова, което си мислиш, че си намерила в търсене на себе си! Тя идва като гръм от ясно небе и се забожда в мислите ти, сънищата ти, в сърцето ти! Един ден си казваш: това е човекът! След това се разочароваш от разбитата илюзия, която си създала за него! Объркала си мощната токсична енергия с първата любов! Когато загубиш такава любов, сякаш приключваш зависимост... трудно е да я пуснеш! Ще се разделяте, събирате, гоните, хващате и накрая се пускате... със същия гръм и трясък, който в началото ви е събрал! След това започваш да работиш над себе си... усилено! Сбъдваш мечтите, които заедно сте планирали! Пътуваш, учиш, започваш нов начин на живот, четеш книги... сменяш средата си! И в един момент си постигнала една нова версия на себе си и се появява...



Третата любов!



Тя идва с полъх на някаква песен... не е шумна, но е спокойна! Във въздуха се носи приятна енергия, комуникация, смях и усещане, че си вкъщи! Ти си вкъщи, защото не е нужно да вкарваш маската на егото си... Ти си себе си и точно затова си привлякла този човек! Това ще е най-устойчивата връзка! Тя ще знае, че поливането и грижата са част от процеса! Няма да има конкуренция, а прекрасна симбиоза! Ще има тръпка от общи преживявания и силната креативна енергия, която извира от вас... Защото заедно сте по-силни! Тази любов е най-рядката... и ако си я намерила – я пази, като скъпоценно камъче сред фалшиви диаманти“, написа Адриана в социалната мрежа, позирайки край морето.

Именно от брега ергенката качи и няколко снимки, на които се е излегнала на плажа по бански. Най-вероятно именно новият мъж в живота ѝ стои зад обектива по време на ваканция на двойката в Гърция. Самата мацка обаче още не иска да показва самоличността на избраника си, който я прави повече от щастлива.

В същото време в една от фейсбук групите на „Ергенът“ направиха интрига, свързана с Адриана. Според спекулации новият на мацката е шампионът от последното издание на „Игри на волята“ – Мартин. Клюкари твърдят, че двамата качват снимки от едни и същи места от южната съседка. Проверка на „България Днес“ обаче показа, че двамата наистина се познават, любов между тях няма.

Мартин е с дългогодишната си приятелка Елена, с която наскоро бе на Лефкада, а Адриана е на съвсем различен гръцки остров.