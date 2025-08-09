Нора Недкова брои 5 бона за среща с Джей Ло! ”Приличаме си“, казала й латино дивата (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/nora-nedkova-broi-5-bona-za-sreshta-s-dzhey-lo-prilichame-si-kazala-y-latino-divata-snimki HotArena.net

Мис Плеймейт 2017 Нора Недкова брои 5 бона за среща с любимата си певица Дженифър Лопес.

Блондинката сбъдна една от най-големите си мечти - да гледа на живо латино иконата от ВИП ложа. Шоуто се състоя в Истанбул, където Джей Ло беше на турне, а достъп до специалните ложи имаха ограничен брой фенове.

Цената на едно такова ексклузивно изживяване възлиза на 100 хиляди турски лири -около 5000 лева. Недкова не се поколебала и платила внушителната сума, за да бъде максимално близо до сцената и до своя музикален идол.

„Разплаках се неочаквано. За първи път ми се случва нещо такова. Цялата рухнах в сълзи“, сподели емоционално риалити звездата.

„Казах й, че е моят идол и че съм израснала с песните й.

Дори й споделих, че в България ме наричат българската Джей Ло, а тя ми отвърна, че наистина си приличаме.“

Нора определя вечерта като „сбъдната приказка“, а кадри от нейното присъствие в луксозната ложа вече обикалят социалните мрежи.