Нора Недкова брои 5 бона за среща с Джей Ло! ”Приличаме си“, казала й латино дивата (СНИМКИ)

Мис Плеймейт 2017 Нора Недкова брои 5 бона за среща с любимата си певица Дженифър Лопес.

 

Блондинката сбъдна една от най-големите си мечти - да гледа на живо латино иконата от ВИП ложа. Шоуто се състоя в Истанбул, където Джей Ло беше на турне, а достъп до специалните ложи имаха ограничен брой фенове.

Цената на едно такова ексклузивно изживяване възлиза на 100 хиляди турски лири -около 5000 лева. Недкова не се поколебала и платила внушителната сума, за да бъде максимално близо до сцената и до своя музикален идол.

 

„Разплаках се неочаквано. За първи път ми се случва нещо такова. Цялата рухнах в сълзи“, сподели емоционално риалити звездата.

„Казах й, че е моят идол и че съм израснала с песните й.

Дори й споделих, че в България ме наричат българската Джей Ло, а тя ми отвърна, че наистина си приличаме.“

Нора определя вечерта като „сбъдната приказка“, а кадри от нейното присъствие в луксозната ложа вече обикалят социалните мрежи.

5 Коментара

Критик

преди 2 часа

Поздравления! Изглеждаш съвършено, Норче! Перфектна визия за милиони.

Критик

преди 2 часа

Очакваме дует, Норче. Ако не ти аз ще го направя. Имам снимки с половината световни звезди и същата визия като твоята преди години. Не мисля, че някой се справя по добре от теб и мен в момента. Дерзай, радвам се за теб. Дано и ти да дерзаеш за мен някой ден. П.с. Господ подготвил ти е бебе - момиченце. Не е нужно да бързаш, млада си още. А и си по партитата.

Критик

преди 2 часа

Нора, бих ти предложила и да си смениш името на Nora Lopez и да станеш световно популярна певица.

Fen

преди 1 час

Страхотна, неотразима визия и талант! (и до нея е застанала Джей Ло)

whitecliff

преди 1 час

Следя кариерата на Нора от години. Прекрасна, интелигентна, грациозна! Съвременна версия на Невена Коканова!

