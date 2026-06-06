Експертиза решава откраднати ли са 20 от картините на Боян Радев

Нова експертиза решава съдбата на Тенчо Тенев, погнат за кражбата на картините на Боян Радев, научи "България Днес" от свои източници, които са запознати с разследването.

"Казусът е доста заплетен и има много неясноти, далеч от приключен е. Има доста съмнителни неща около случая. Назначена е съдебно графологична експертиза, която ще покаже дали документите, за които Тенчо Тенев твърди, че са подписани от Боян Радев и доказват, че борецът му ги е подарил, наистина са с неговия подпис", споделят нашите източници.

Освен подписа на покойния спортист картините, които са в Тенев и разследващите смятат, че са откраднати от него, ще бъдат изследвани дали са оригинали. Това обаче е просто процедура, защото е ясно, че картините са взети от дома на Боян Радев - изчезнаха оттам, близките подадоха жалба и бяха открити в жилището на помощника.

Също така предстоят разпити на още свидетели, както и повторни разпити на такива, които вече са дали показания, поясняват източниците ни.

Според всички свидетели, разпитани пред органите на реда, а някои дори и пред съдия, няма вероятност Радев да е подарил така ценените от него творби, а и никога не им е споменавал, че обмисля да направи подобно нещо, или пък да го е направил.

Разследването е удължено за срок от 2 месеца, като се очаква да продължи доста повече. Експертизата няма да стане бързо, защото, както цяла България знае, вещите лица у нас са изключително малко и са затрупани от работа, поясняват разследващите.

Към момента срещу Тенев няма повдигнати обвинения, защото все още не е доказано, че е задигнал картините. Приятелят на Боян Радев е категоричен пред разследващите, че олимпийският шампион му ги е подарил в знак на благодарност за помощта, която му е оказвал години наред. Близки на Радев, включително и синът му, са категорични, че това просто е невъзможно.

Има нещо много съмнително в цялата история, което привлича вниманието на разследващите. Някои от маслените шедьоври, тези на Иван Вукадинов, Тенев ги е представял като своя собственост в каталозите на изложби, организирани от Радев. Радев и художникът Вукадинов, който почина през септември 2024 година, бяха приятели. Всеки знае, че Вукадинов му е подарявал свои платна, но с тях са вървели и документи, за да може да бъде доказан произходът им, ако някой реши да има претенции за тях.

Разпитаните свидетели пред разследващите споделят, че Радев никога не би подарил творби, камо ли маслените картини на добрия си приятел - прочутият художник Вукадинов. Борецът е подарявал единствено графики, скици и рисунки, но никога маслени творби.

Радев и Вукадинов бяха заедно до последно в дом за възрастни хора. Вукадинов бе ментор на Радев и съветник за колекцията му, която е завидна.

Тенев бе задържан за 24 часа през февруари тази година, но впоследствие бе освободен без никаква мярка за неотклонение. Предстои наблюдаващият делото прокурор да прецени дали да повдигне обвинение на Теньо Тенев. Това ще се случи на базата на събраните доказателства или липсата на такива, на показанията на свидетелите, както и на графологичната експертиза.

Сагата

Цялата сага гръмна преди 4 месеца, когато бе докладвана кражбата на картините от близки на Радев. Творбите на родните художници, които са над 20, бяха открити в дома на Тенчо Тенев. Касае се за творби на Златю Бояджиев, Елиезер Алшех, Бенчо Обрешков, Давид Перец, Иван Вукадинов и други големи наши живописци.

Тенев бе задържан за 24 часа без никаква мярка за неотклонение, защото дори няма повдигнати обвинения.

Тенчо Тенев представя картини на Вукадинов за негови, това хваща окото на разследващите

Синът на легендата не вярва, че баща му е дарил творбите

Боян Радев-младши, има съмнения към това твърдение, защото баща му никога не е подарявал картини.

"Баща ми даряваше картини единствено на музеи. Той обичаше България и правеше всичко в името на държавата. Никога не би подарил картина на някого, вместо да я даде в музей. Баща ми никога не е подарявал картини! Не знам как са се озовали в дома на Тенчо Тенев", каза неотдавна синът на спортиста.

Радев-младши не пожела да коментира какъв човек е Тенчо и дали е способен на такова деяние. Когато обаче разбра, че Тенчо е погнат за кражбата, се усети нотка на учудване в гласа на наследника на великия борец.

Човек като Боян Радев, който, преди да почине, сподели пред "България Днес", че плаче само пред картините и внучките си, надали би се разделил с 20 свои творби ей така.

"Ще те черпя цяла година, ще ти купя най-скъпия костюм, само картини не ми искай", често казвал борецът.

Живот и кариера

Боян Радев дълги години бе състезател по класическа борба в категория до 97 кг. Той е и първият български кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. Също така МОК му връчва "Трофей на президента". Международната федерация по борба го отличава със "Златна огърлица" и с първо място в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Спортен клуб "Левски" го обявява за спортист №1 на ХХ век. Носител е на орден "Стара планина" I степен.

Освен като борец той е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител №1 на Националния исторически музей. Там има зала, която носи неговото име - "Дарение Боян Радев". Там са и всичките му награди от борбата.

Боян Радев ни напусна на 18 декември миналата година.