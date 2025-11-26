Еми Стамболова любовница на Гибона? Какво каза певицата…

„Никога не сме били нещо повече от приятели с Гибона. Ние всички от онова така наречено старо поколение се познаваме, просто вече не се виждаме толкова често. Но нищо не ни пречи да си ударим по една снимка, като се засечем някъде.“

Това разказа пред „България Днес“ емблематичната певица Еми Стамболова по повод снимката, която публикува в социалните мрежи с бившия футболист на „Левски“ Божидар Искренов-Гибона. Кадърът е придружен с думите: „Каква неочаквана среща!!! Ама същите сме„“.

Снимката предизвика вълнения дали двамата не крият любов от миналото, но изпълнителката категорично отрече това. Певицата разкрива, че двамата с Искренов не са се виждали около 20 години и случайно се засичат в столично заведение, като с усмивка си припомнят изминалите времена.

„Въпреки че съм заклет фен на ЦСКА, с Гибона се уважаваме - дори се почерпихме по едно питие“, смее се Еми. Срещата ги връща в годините, когато Стамболова активно е пяла, а нощният живот е кипял с истинско забавление.

„Тогава времената бяха различиш- хората се отпускаха, пееха, танцуваха. Сега сякаш всички са притесняват да се веселят. Затова и аз почти не излизам“, сподели певицата. Според нея това като нейното с Искренов са познанства, които остават във времето, дори когато животът завърти всеки в различна посока.

„За съжаление всеки си поема, по пътя и не сме се виждали от години, а преди не минаваше вечер, без да се забавляваме“, добави изпълнителката на „Птица бяла“.

Еми признава и още нещо - че държи особено много на снимките на хартиен носител.

„За мен това са истинските спомени. Техниката е до време, а снимката остава завинаги. Имам една любима от мой рожден ден с двете ми дъщери и си я пазя у дома. Така уча и децата си“, завършва с усмивка Еми.