Гръм в рая! Бачорски си хвана любовница

Придобилият страхотна популярност покрай участието си в „Трейтърс” по Би Ти Ви Даниел Бачорски май кръшка на жена си Атанаска, докладваха пред „Уикенд” информирани с аферата му. „Чистачът на звездите” се е залюбил с блондинка, с която се срещат в дискретен хотел в Горна Баня, твърдят източниците ни, които в последния месец са ги виждали няколко пъти заедно. Бачорски използвал натоварения си график като оправдание, да за измъкне от ревнивата си жена за час.

Връзката на Даниел с Атанасия Ангелова, чието истинско име е Атанаска, а от миналото лято е и с нова фамилия – Бачорски, започва именно като изневяра от стана на риалити звездата. Даниел и Емилия, която е майка на дъщеря му, се запознават покрай един от братята на бизнесмена. Те започват да пътуват и да се забавляват заедно, а скоро след това Даниел решава, че е готов за семейство и Емилия забременява веднага. Тя се премества в неговата къща, където той е израснал от дете и цени много. Но щастието на Емилия не продължава дълго. В напреднала бременност тя разбира, че бащата на детето й е започнал да й изневерява. За Емилия това идва като гръм от ясно небе. Тя разбира за похожденията на половинката си от интернет профила на тогавашната му любовница и настояща съпруга – Атанаска Ангелова. От своя страна Даниел Бачорски отрича до край, че изневерява и уверява бременната си половинка, че двамата ще бъдат щастливо семейство заедно.

Второ потвърждение идва и от приятелка на Емилия, която й се обажда по телефона, за да й каже, че е видяла Даниел заедно с Ангелова в крайморски град и двамата са били повече от близки. Емилия отново е съкрушена и разговаря с неверния си партньор. Той за пореден път отрича, докато на рождения й ден отново отсъства от дома им. Оказва се, че денят съвпада с имения ден на любовницата му и той е предпочел да е в нейната компания.

Измамената Емилия напуска дома на Бачорски заедно с новородената им дъщеря, но само два дни по-късно тя вече съжалява и е решена да се върне. Твърди, че го обича и не иска детето й да расте без баща си. При опита си да се завърне в дома на детето си обаче остава меко казано шокирана. Оказва се, че Даниел Бачорски вече е заживял с любовницата си Атанаска. Тя е успяла да се нанесе в дома му само след два дни. В един от подкастите, в които участва, майката на момиченцето твърди, че никога няма да разкаже цялата история за раздялата им, защото иска да предпази дъщеря си от грозната истина.

Е, явно историята се повтаря и Даниел изневерява и на Атанаска, която предпочита да я наричат Атанасия, защото името подхождало повече на високия й ръст и класата й. Не е ясно дали и това кръшкане на „ВИП чистача” ще завърши с раздяла или този път ще му се размине.