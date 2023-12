И тя стана певица! Вижте как любовницата на Божинов проглуши с пеене (ВИДЕО) И Моника Валериева стана певица. Днес всяка втора моделка може да стане изпълнител, стига да иска. Май поредната ще е бившата любовница на Валери Божинов, която публикува първото си „изпълнение“ в мрежата, видя HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/i-tq-stana-pevica-vijte-kak-lubovnicata-na-bojinov-proglushi-s-peene-video HotArena.net reni1 34496 И Моника Валериева стана певица. Днес всяка втора моделка може да стане изпълнител, стига да иска. Май поредната ще е бившата любовница на Валери Божинов, която публикува първото си „изпълнение“ в мрежата, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">И Моника Валериева стана певица. Днес всяка втора моделка може да стане изпълнител, стига да иска.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Май поредната ще е бившата любовница на Валери Божинов, която публикува първото си „изпълнение“ в мрежата, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Моника се е записала, докато си пее в колата парчето „Gorilla“ на Bruno Mars.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Give it to me baby, give it to me motherfucker“, крещи Валериева с пълно гърло, подобно на много наши певици, решили, че пеенето им е призвание.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Бившата на Валери явно е била в колата заедно с Валентин Кулагин и Мари Вачева, тъй като след това тримата бяха забелязани в столична дискотека. Там Моника вече показа и танцувалните си умения, които, слава богу, бяха по-добри от певческите.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Но вижте сами в клипа по-долу колко пронизително пее Моника. Дано занапред се откаже да проглушава така ушите на феновете си.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/MbNBw9hfVUc\" frameborder=\"0\" width=\"420\" height=\"315\"></iframe><br /></span></p>