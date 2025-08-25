Последни
Заради 10 бона Тодор Славков не отишъл на бала на дъщеря си

Покойният Тодор Славков не отишъл на абитуриентиския бал на единствената си дъщеря Катерина, пише България Днес.

В края на май 18-годишната красавица завърши средното си образование в италианския лицей в Горна Баня, основан от нейната баба, Людмила Живкова, но на церемонията татко й така и не се появил. Решението взел след груб скандал с майка й. Той е дал на дъщеря си за бала 10 000 лева, но на майката й се сторили крайно недостатъчни.

Тя му казала, че за нищо няма да стигна и поискала още 10 000 лева. Така се разразил скандал и той решил да не ходи на бала. Родителите на Катерина са имали през годините не една и две подобни тежки разпри. 

