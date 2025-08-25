Бъркат мъжа на мира със сина й

Нелепата грешка се случва под снимка, която изпълнителката споделя в мрежата. На нея звездата позира в мил кадър със значително по-младия й кавалер. Мъжагата с мускулите милва 41-годишната чалгаджийка, с което ясно показва тяхната интимност.

Младото лъвче не е просто приятелят, а законният съпруг на Мира. Джани е с цели 11 години по-млад. Двойката се венчава в Белгия още през 2023г, а двамата имат малък син. Факт, който още е загадка за феновете, които не пропускат да изразят остро мнение, пише България Днес.