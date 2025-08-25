Последни
Популярни
Горещи

Бъркат мъжа на мира със сина й

https://hotarena.net/laifstail/barkat-mazha-na-mira-sas-sina-y HotArena.net
HotArena.net
2051
Бъркат мъжа на мира със сина й

HotArena.net
2051

Нелепата грешка се случва под снимка, която изпълнителката споделя в мрежата. На нея звездата позира в мил кадър със значително по-младия й кавалер. Мъжагата с мускулите милва 41-годишната чалгаджийка, с което ясно показва тяхната интимност.

Младото лъвче не е просто приятелят, а законният съпруг на Мира. Джани е с цели 11 години по-млад. Двойката се венчава в Белгия още през 2023г, а двамата имат малък син. Факт, който още е загадка за феновете, които не пропускат да изразят остро мнение, пише България Днес. 

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.